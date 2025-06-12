Для участі у додатковій сесії мають бути документально підтверджені поважні причини

Учасники національного мультипредметного тесту 2025 року, які не зможуть взяти участь в основній сесії, матимуть можливість скласти тест під час додаткової. Але на це мають бути поважні причини. Їх перелічила освітня омбудсменка Надія Лещик, пише НУШ.

До поважних причин належать:

незадовільний стан здоров’я учасника у день проведення НМТ;

військова служба або інші форс-мажорні обставини;

безпекові питання – наприклад, повітряна тривога або евакуація під час основної сесії.

Якщо абітурієнт документально може підтвердити ці поважні причини відсутності на основній сесії, він має звернутися до Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) із заявою та документами, щоб його допустили до додаткової сесії.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Щоб взяти участь у додатковій сесії НМТ, слід подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити у день проведення НМТ до моменту виходу з тимчасового екзаменаційного центру, а також і протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

Нагадаємо, що основна сесія НМТ у 2025 році проходитиме в червні, додаткова – у липні.