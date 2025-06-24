Вчителька історії вважає, що в тестах приділено забагато уваги непотрібним темам і прізвищам

Вчителька історії Марія Воротило проаналізувала для «Освіторії» завдання НМТ з історії України, які викликали найбільше занепокоєння серед її учнів під час цьогорічного тестування. І учні, і вчителі вважають, що тести потребують надлишкового зазубрювання: укладачі тестів присвятили багато уваги мікротемам. Є зауваження і до візуальної складової.

«Цьогоріч робота на НМТ з історії передбачає знання величезної кількості персоналій – як мінімум, їх 200. У кожному тесті – по 30 тем і по 30 питань з історії України. І багато із цих тем є мікротемами, що схожі на такі, щоб “скошувати” набрані учнем бали. Якщо додати велику кількість питань з візуальною складовою, на яких присутні ікони, палаци, монети – дитячий мозок просто не здатен запам’ятати цей неосяжний обсяг інформації, живучи в умовах війни й постійного стресу», – пояснює педагогиня Марія Воротило.

Ось кілька прикладів, які навела вчителька історії: