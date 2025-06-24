Що не так з тестами НМТ з історії України: огляд вчительки
Вчителька історії Марія Воротило проаналізувала для «Освіторії» завдання НМТ з історії України, які викликали найбільше занепокоєння серед її учнів під час цьогорічного тестування. І учні, і вчителі вважають, що тести потребують надлишкового зазубрювання: укладачі тестів присвятили багато уваги мікротемам. Є зауваження і до візуальної складової.
«Цьогоріч робота на НМТ з історії передбачає знання величезної кількості персоналій – як мінімум, їх 200. У кожному тесті – по 30 тем і по 30 питань з історії України. І багато із цих тем є мікротемами, що схожі на такі, щоб “скошувати” набрані учнем бали. Якщо додати велику кількість питань з візуальною складовою, на яких присутні ікони, палаци, монети – дитячий мозок просто не здатен запам’ятати цей неосяжний обсяг інформації, живучи в умовах війни й постійного стресу», – пояснює педагогиня Марія Воротило.
Ось кілька прикладів, які навела вчителька історії:
З усіх варіантів про Другу світову війну запитання стосуються лише Сталінграда. «Якщо вже є одне питання на одну тему, доречнішим було б запитання про битву за Київ, Одесу чи Дніпро», – вважає вчителька.
Є завдання, які пропонують впізнати замок на монеті. Причому зображення на металі завжди спотворюється і подається нетрадиційний ракурс. Деякі ілюстрації, які подають у тестах, неможливо збільшити і розглянути в деталях.
Учням пропонують обрати з переліку історичного діяча, який був учасником Руху Опору у Франції і лише за походженням – українцем. «Є багато інших персоналій (і не тільки у Другій світовій), які зробили багато цікавого і заслуговують на те, щоб про них говорили і знали», – переконана історикиня.
У питаннях про рух 1960-х років стоять прізвища поетів – Ліни Костенко і Василя Симоненка, а не, наприклад, Левка Лукʼяненка чи Вʼячеслава Чорновола, що би більше підходило тестам з історії.
У тесті запитують, хто з литовських князів очолив Велике князівство Руське. Марія Воротило дивується, навіщо українським школярам вчити біографію литовських князів.