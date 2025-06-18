Нещодавно репетиторка з англійської мови запропонувала двом іноземцям з США та Великої Британії пройти тестування за 2024 рік, показавши їхні результати. УЦОЯО відреагувало на твердження, що НМТ не можуть скласти навіть носії мови і воно є надто складним для школярів.

Репетиторка Андріана Паук 14 червня на своїй фейсбук-сторінці оприлюднила допис, заявивши, що НМТ з англійської мови не можуть скласти навіть носії мови. Вона провела експеримент, запропонувавши двом знайомим з США та Великобританії із вищою освітою пройти тестування за 2024 рік за 20 хвилин, їхні результати – 157 та 153 балів із 200 можливих.

«Вони читають текст і їм все ясно, як білий день. Але вони не можуть відповісти на питання про цей текст. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови. Рівень у них такий, до якого прагне кожен пересічний учень, а саме, вільне володіння мовою. Не академічне, не вузькоспеціалізоване. Який рівень мови повинні мати наші випускники, якщо пересічні носії цієї мови не можуть скласти не те що на 200, а навіть не на 170?», – емоційно написала Андріана Паук.

Результати носіїв мови, які поширила репетиторка Андріана Паук

На її допис відреагували в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), де зазначили, що на тестування іноземці витратили 20 хвилин, а не годину, як це передбачено умовами проведення НМТ.

«Ми нічого не знаємо про те, наскільки уважно і вдумливо учасники «експерименту» були налаштовані виконувати завдання і чи розуміли вони, що на основі даних про їхню роботу «організаторка експерименту» зробить глобальні висновки про складність усіх тестів НМТ з англійської мови. Принагідно зауважимо також, що існування цих осіб та інформація про них підтверджується лише скрином листування репетиторки з кимось, хто відповідає англійською, тож у читача, який критично опрацьовує будь-які матеріали з інтернету, має виникнути сумнів у достовірності представлених матеріалів», – написали в УЦОЯО.

Із зображень, оприлюднених репетиторкою, УЦОЯО встановило, який саме варіант тесту проходили учасники експерименту та які помилки допустила одна із них – Ізабель. Найбільше помилок вона допустила у частині «Читання» – УЦОЯО детально розібрав завдання із помилками.

«Помилки, які зробила пані. Ізабель у частині «Читання», дають змогу зробити припущення, що вона неуважно читала тексти, виконувала завдання навмання, не опрацьовуючи варіанти відповідей та умови завдань, можливо, через брак часу, а можливо, через відсутність потреби докладати зусиль до виконання завдань тесту», – вказано у повідомленні.

Розподіл результатів учасників НМТ–2024 з англійської мови

Торік майже 7% вступників отримали 180 і більше балів з НМТ з англійської мови, серед них 1513 людей мають найвищий результат – 200 балів. В УЦОЯО наголошують, якщо проаналізувати саме результати тієї сесії, яку проходила Ізабель, то майже 50% учасників тестування набрали понад 150 балів.

Підсумовуючи «скандальне НМТ з англійської мови», УЦОЯО повідомив, якщо людин є носієм мови – це ще не гарантує правильного виконання мовних тестів у межах НМТ й отримання максимального бала.

«Будь-які дослідження в освіті мають відбуватися відповідно до адекватних методик. Двоє випадкових людей, які проходять тест навмання та отримують випадковий результат, – достатній привід для хайпу, але аж ніяк не для змістовної розмови про якість тестів, процедур тестування чи інших питань, пов’язаних з освітніми оцінюваннями», – вказано на сайті УЦОЯО.