Аферистам загрожує до 12 років ув'язнення

Батько і син, які працюють адвокатами на Тернопільщині, а також ще один їхній спільник, виманили в забудовника 2 млн доларів. Вони обіцяли підприємцю, що зможуть допомогти з виділенням ділянки на території військової частини у Львові, а він там зможе збудувати багатоповерховий будинок. Про це повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 8 липня. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

Згідно з домовленостями із забудовником, частину квартир у львівському будинку мали б передати родинам військовослужбовців. Для того, щоб усі документи були погоджені, а юридичні аспекти врегульовані, адвокати з Тернопільщини зазначили, що їм необхідно 2 млн доларів.

Забудовник погодився на таку пропозицію, а гроші передав через спільних знайомих. Через кілька місяців адвокати передали йому підроблені документи на земельну ділянку на території військової частини, а гроші залишили собі.

Згодом підприємець зрозумів, що жодних прав на початок будівництва на території військової частини він не має, та звернувся до правоохоронців. Поліція провела вісім обшуків в будинках адвокатів і їх спільника в Тернопільській області та в Києві. Вилучили документи, мобільні телефони й автомобілі.

Слідчі оголосили трьом чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави, яка сягнула понад 60 млн грн для кожного.

Правоохоронці не повідомляють імен та прізвищ зловмисників, однак на сайті «Тернополяни» зазначили, що, ймовірно, затримали відомих адвокатів – заслуженого юриста України Петра Гроду та його сина Ігоря Гроду.