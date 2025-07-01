Тарас Іваньо (на фото) та Іван Горпинюк перебуватимуть під вартою до 28 серпня

Галицький районний суд у вівторок, 1 липня, залишив чинними запобіжні заходи двом фігурантам афери з розкраданням грошей вкладників будівельної компанії «Рубікон Груп». Йдеться про ексдиректора компанії Тараса Іваня та колишнього власника інвестиційного фонду «Глоріон» Івана Горпинюка. Вони перебуватимуть під вартою до 28 серпня з можливістю внести 5,7 млн грн застави.

Колишнє керівництво будівельної фірми «Рубікон Груп» підозрюють у шахрайстві із продажем квартир у житловому комплексі «Етно Дім» в селі Горішній Давидівської громади. За версією слідства, забудовники брали гроші у вкладників і продавали квартири у другій секції ЖК, не отримавши дозвіл на будівельні роботи.

9 травня Галицький райсуд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи: Тараса Іваня та Івана Горпинюка відправили в СІЗО під 5,7 млн грн застави, яку вони так і не сплатили, а Ірина Іваник та Юрій Бобак вийшли з-під варти під 514 тис. грн застави. Крім цього, суд арештував майно родин усіх підозрюваних.

У вівторок, 1 липня, суддя Віталій Радченко продовжив термін досудового розслідування ще на чотири місяці. За словами прокурора Остапа Сидора, спершу у справі фігурувало 29 потерпілих, однак ця кількість зростає, відповідно, збільшується й сума збитків, яку колишнє керівництво «Рубікон Груп» нанесло вкладникам.

На засіданні 1 липня стало відомо, що у справі фігурує також Ігор Бобак – брат Юрія Бобака, який також отримав підозру. Термін дії запобіжних заходів закінчується 6 липня, тому прокуратура звернулась в суд з вимогою залишити підозрюваних під вартою з альтернативою застав.

Враховуючи клопотання слідчих та аргументи адвокатів, Віталій Радченко продовжив запобіжні заходи для Тараса Іваня та Івана Горпинюка до 28 серпня. Вони перебуватимуть у СІЗО із альтернативою 5,7 млн грн застави. Розгляд запобіжних заходів для інших фігурантів розглядатимуть пізніше.