ДТП трапилась 8 липня в селі Горпин Львівського району

На Львівщині водій Daewoo Lanos зіткнувся із водієм автомобіля Renault Megane, унаслідок чого постраждали четверо людей. Поліція встановила, що водій Lanos був за кермом у стані алкогольного спʼяніння.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 8 липня, в селі Горпин Львівського району. 33-річний мешканець району за кермом Daewoo Lanos на трасі зіткнувся з 24-річним водієм Renault Megane.

Внаслідок ДТП постраждали водій Daewoo Lanos і троє його пасажирів: 16-річна дівчина, 21-річна жінка та 22-річний чоловік. Усіх їх госпіталізували.

Поліцейські встановили, що водій Daewoo Lanos перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ. Винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі.