Пʼяний водій спричинив ДТП біля Львова з чотирма постраждалими
Серед постраждалих 16 річна підлітка
На Львівщині водій Daewoo Lanos зіткнувся із водієм автомобіля Renault Megane, унаслідок чого постраждали четверо людей. Поліція встановила, що водій Lanos був за кермом у стані алкогольного спʼяніння.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 8 липня, в селі Горпин Львівського району. 33-річний мешканець району за кермом Daewoo Lanos на трасі зіткнувся з 24-річним водієм Renault Megane.
Внаслідок ДТП постраждали водій Daewoo Lanos і троє його пасажирів: 16-річна дівчина, 21-річна жінка та 22-річний чоловік. Усіх їх госпіталізували.
Поліцейські встановили, що водій Daewoo Lanos перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ. Винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі.