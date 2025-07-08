Володимир Зеленський відреагував на петицію про декриміналізацію порно

У вівторок, 8 липня, Володимир Зеленський відповів на петицію щодо декриміналізації контенту для дорослих (порнографії). Відповідь глави держави оприлюднили на сайті Офісу президента.

Петицію під назвою «Декриміналізувати виробництво контенту для дорослих, щоб правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій» зареєстрували на сайті ОП 27 червня цього року, а вже 2 липня вона набрала необхідні 25 тис. підписів. Авторкою документа є модель OnlyFans Світлана Дворнікова.

У тексті петиції жінка стверджує, що протягом п’яти років сплатила понад 40 млн грн податків. Однак наразі проти неї порушили кримінальну справу статтею 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Авторка також стверджує, що правоохоронці натякали їй на можливість закрити провадження за хабар.

«Чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота – це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники – повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів? Наші солдати гинуть за свободу, а наша поліція витрачає час і кошти на “контрольні закупівлі” еротичного контенту коштом платників податків. Кожна така операція означає, що поліція не займалась розслідуванням реальних злочинів», – йдеться у тексті петиції.

Також у документі жінка зауважила, що декриміналізація порнографії може принести державному бюджету понад 12,3 млн грн щорічно у вигляді податків. Вона також закликала перейняти досвід більшості країн Європи, де, як стверджує авторка, громадяни можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту.

«Я хочу платити податки й допомагати економіці України, але моя держава робить з мене злочинця. Я хочу жити у вільній країні, де права людини – не просто слова на папері, але зараз ті, хто мав би ці права захищати, самі їх топчуть. Прошу Вас – станьте на бік справедливості. Зробімо ще один крок від совкової спадщини до сучасного вільного світу», – підсумувала авторка петиції.

У вівторок, 8 липня, Володимир Зеленський відреагував на петицію. Президент зазначив, що Україна є правовою державою, а єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада, яка, зокрема, уповноважена ухвалювати закони.

Також президент нагадав, що наразі на розгляді парламенту перебуває законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності», який передбачає притягнення до відповідальності лише за збут та розповсюдження порнографічних матеріалів серед неповнолітніх. Також Володимир Зеленський наголосив, що президент підписує закони після ухвалення Верховною Радою.

«Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку», – відповів президент України.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що 350 українських моделей, які створюють платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.