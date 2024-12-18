Моделі з України задекларували 305,4 млн грн доходів, зароблених на платформі OnlyFans

Наразі 350 українських моделей, які створюють платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у середу, 18 грудня.

«Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють», – пояснив Гетманцев.

Голова податкового комітету відзначив, що сплачені податки є дуже важливим доходом для країни у час війни. Він також заявив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації ст. 301 КК України (розповсюдження порнографії).

«Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою “морально засуджує”, а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати», – сказав очільник податкового комітету в парламенті.

Законопроєкт про декриміналізацію порнографії в Україні

Нагадаємо, наразі виготовлення, зберігання та розповсюдження фото чи відео порнографічного змісту є злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність в Україні.

11 листопада у Верховній Раді зареєстрували допрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії, що вносить зміни до ст. 301 КК України. Автор законопроєкту №12191 заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк пояснив, що документ пропонує не ув’язнювати дорослих громадян за зняті та поширені відео інтимного характеру терміном на 3-5 років.

Згідно з проєктом закону, кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake) екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми й розповсюдження серед неповнолітніх. Разом з тим сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж залишаться кримінальними злочинами.

Як повідомляв ZAXID.NET, упродовж 2020 – 2022 років понад 5000 українських моделей OnlyFans заробили близько 123 млн доларів доходу. Утім вони не декларували свої доходи через страх кримінальної відповідальності.

Також наприкінці жовтня 2024 року податкова залучила до декларування доходів контент-мейкерку сайту OnlyFans. Модель сплатила до бюджету 13,2 млн грн ПДФО та військового збору. За який період українка сплатила настільки високу суму податків – невідомо.