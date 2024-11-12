Платформа OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту, платить податки в Україні

Понад 5000 українських моделей, які створюють платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, упродовж 2020 – 2022 років заробили близько 123 млн доларів доходу. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк 12 листопада.

Як зазначив народний депутат, з кожним роком доходи творців еротичного контенту лише зростають. Сукупно з 2020 по 2022 рік українці, що працюють через платформу OnlyFans, отримали:

приблизно вісім млн доларів доходів у 2020 році;

понад 35 млн доларів доходів у 2021 році;

майже 80 млн доларів доходів у 2022 році.

Ярослав Железняк нагадав, що платформа OnlyFans вже платить податки в Україні, утім лише від себе. Творці контенту з України не сплатили податків у бюджет через недоліки вітчизняного законодавства.

«Але “актори-українці” навіть якщо ці люди й хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною», – додав депутат.

Законопроєкт про декриміналізацію порнографії в Україні

Нагадаємо, наразі виготовлення, зберігання та розповсюдження фото чи відео порнографічного змісту є злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність в Україні.

11 листопада у Верховній Раді зареєстрували допрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії, що вносить зміни до ст. 301 КК України. Автор законопроєкту №12191 Ярослав Железняк пояснив, що документ пропонує не ув’язнювати дорослих громадян за зняті та поширені відео інтимного характеру терміном на 3-5 років.

Згідно з проєктом закону, кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake) екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми й розповсюдження серед дітей. Разом з тим сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж залишаться кримінальними злочинами.

Раніше ZAXID.NET писав, що модель OnlyFans сплатила в держаний бюджет понад 13,2 млн грн податку. За який період українка сплатила настільки високу суму податку не відомо.