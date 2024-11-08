Основна причина таких прогнозів - потреба в наповненні бюджету

Національний банк України оприлюднив жовтневий Інфляційний звіт. У ньому також міститься прогноз на наступні періоди. Зокрема, ідеться про можливу другу хвилю підвищення податків.

Які причини підвищення податків

У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про особливості оподаткування на час воєнного стану. У ньому ідеться про підвищення податків для:

найманих працівників;

ФОПів;

банків;

небанківських фінустанов;

АЗС тощо.

Президент Володимир Зеленський досі не підписав закон, проте в прогнозі НБУ ідеться про те, що державі може знадобитися нове підвищення податків.

Це пов’язано із військовими потребами та значним дефіцитом бюджету, кажуть в НБУ.

Які податки можуть зрости

В Інфляційному звіті Нацбанку зазначається, що, можливо, для поповнення бюджету доведеться збільшити ставки деяких чинних податків. Зокрема це може бути ставка:

податку на прибуток для банків;

податку на прибуток небанківських фінустанов;

податків на споживання, наприклад, податку на додану вартість (ПДВ).

Очікується, що податкові зміни нададуть уряду додаткові ресурси для покриття видатків на фоні військових витрат і поступового зменшення міжнародної допомоги.

Водночас тарифи на газ, світло і тепло, вважають в НБУ, залишаться без змін до 2026 року.