Державна податкова служба залучила до декларування доходів контент-мейкера сайту «OnlyFans». Про це 26 жовтня повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, українка, яка отримала прибуток за створення платного контенту на інтернет-платформі «Only Fans», сплатила до бюджету 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.



«Органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку «С», яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі «Only Fans», – йдеться у дописі.



Податкове законодавство в Україні



За порушення вимог податкового законодавства в Україні передбачена фінансова відповідальність. Відповідно до статті 212 Кримінального кодексу, умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням.



«Закликаємо громадян не нехтувати нормами чинного законодавства та виконати свій конституційний обов’язок. Відповідальності можна уникнути, якщо задекларувати одержані доходи, сплатити з них податок на доходи фізичних осіб та військовий збір», – наголошує Гетманцев.

Він закликав самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ.

Нагадаємо, сервіс еротичного контенту OnlyFans уперше переказав податки до державного бюджету України у травні 2022 року. У межах сплати податку на Google, платформа переказала до держбюджету 305 тис. доларів США.

У 2023 році платформа сплатила в український бюджет 620 тис. доларів так званого податку на Google.