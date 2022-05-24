Сервіс еротичного контенту OnlyFans уперше переказав податки до державного бюджету України. У межах сплати податку на Google, платформа OnlyFans переказала до держбюджету 305 тис. доларів США.

Як повідомив у вівторок, 24 травня, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, сервіс переказав до держбюджету 305 тис. доларів США (приблизно 9 млн грн).

«Перші надходження до бюджету від податку на Google: сайт OnlyFans – 305 тис. доларів. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо наступні», – повідомив нардеп.

Йдеться про податок на Google, який в Україні запровадили наприкінці 2021 року. Згідно з законом, іноземні світові технологічні компанії, на кшталт, Apple, Google, Microsoft, Netflix тощо, що працюють на українському ринку, мають сплачувати 20% ПДВ в Україні.

Зазначимо, що аби мати доступ до контенту сервісу OnlyFans, від користувачів вимагають плату. Передплатник може переглядати його контент в обмін на щомісячний членський внесок.