В Україні планують у 1,5 рази підвищити податки для тих компаній, що продовжують працювати у Росії. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у неділю, 27 березня.

За словами нардепа, відбулась спільна нарада з міністерством фінансів та податковою службою щодо законопроекту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресора.

«Узгодили концепт законопроекту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1.5.

До того ж компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше отримують дохід», – написав Гетманцев.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики додав, що відповідний законопроект подадуть до Верховної Ради наступного тижня.

За даними групи експертів Єльського університету, 42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з російського ринку або скорочення діяльності в РФ.

Актуальну інформацію про компанії, що відмовились від російського ринку, можна переглянути у матеріалі ZAXID.NET​.