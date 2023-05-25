Податкові надходження від компанії за рік зросли удвічі

Платформа підписок на ексклюзивний контент OnlyFans у 2023 році сплатила в український бюджет 620 тис. доларів так званого податку на Google. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Ще питання, чи треба декриміналізовувати порнографію, будуть?», – прокоментував він інформацію.

OnlyFans – це схожа на соцмережу платформа з ексклюзивним інтимним контентом, яку у 2016 року створив англійський підприємець Тім Стоклі. Торік завдяки OnlyFans український бюджет поповнився на 305 тис. доларів.

Податок на Google в Україні запровадили наприкінці 2021 року. Згідно зі законом, іноземні світові технологічні компанії (Apple, Google, Microsoft, Netflix тощо), що працюють на українському ринку, мають сплачувати 20% ПДВ в Україні.

Додамо, що загалом цього року «податок на Google» поповнив український бюджет вже на 3,2 млрд грн, повідомив голова парламентському комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев.

Найбільші суми задекларували Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software і AMAZON.