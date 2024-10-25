Минуло вже більше двох тижнів після ухвалення закону парламентом

Ухвалений 10 жовтня закон №11416-д про особливості оподаткування на період воєнного стану досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Це означає, що він не набрав чинності і наразі невідомо, які податки доведеться платити із жовтневих зарплат.

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував затягування із підписанням закону та висловив припущення про те, коли документ опублікують і він запрацює.

«Це епічно. Чому епічно? Тому що, з ним (законопроєктом – ред.) так поспішали, що готові були зробити все через.. заднє число. І попри логіку, впровадження цього «заднього числа» супроводжувалося таким пафосним текстом, що закон мали б підписати одразу ще в польоті між Радою і ОП. А тут ніт», – написав Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

На його думку, буде логічним, якщо президент підпише закон і його опублікують вже з 1 листопада. Нагадаємо, закон набирає чинності одразу після оприлюднення.

«Ну щоб вже не було ситуації, коли 80% місяця у нас був податок 1,5%, а потім на останній тиждень зріс до 5%», – пояснив нардеп.

Які податки зростають за новим законом

Як інформував ZAXID.NET, закон про особливості оподаткування на час воєнного стану передбачає зростання ставки військового збору з 1,5 до 5%. Зокрема, військовий збір сплачують наймані працівники зі своїх зарплат. Також його платять з інвестиційних доходів – депозитів, корпоративних облігацій, дивідендів тощо.

Також закон впроваджує сплату військового збору ФОПами, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Ставки для них такі:

ФОПи І, ІІ і ІV груп – 10% від мінімальної зарплати (800 грн) на місяць;

ФОПи ІІІ групи – 1% від місячного доходу або 10 грн з кожної отриманої тисячі гривень.

Які ще зміни для бізнесу

Згідно зі законом, банки у 2024 році мають сплатити 50% податку на прибуток. Небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Закон передбачає зміни і для АЗС. Вони мають сплачувати податок на прибуток авансом. Ідеться про 30, 45 або 60 тис. грн – залежно від типу заправки, за кожне місце продажу пального.

Пункти обміну валют також платитимуть податок на прибуток авансом. До того ж, у прив’язці до євро: