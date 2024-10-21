Деякі ФОПи мають пільги зі сплати окремих податків, та чи поширяться ці пільги на сплату військового збору

Після підписання президентом закону про особливості оподаткування на час воєнного стану, ФОПи на спрощеній системі оподаткування усіх груп будуть платити військовий збір. Розповідаємо, чи передбачені в законі пільги для ФОПів-пенсіонерів, людей з інвалідністю і тих, які зареєстровані на території бойових дій.

Які є податкові пільги для ФОПів

Згідно з чинним законодавством, до кінця 2024 року для ФОПів на спрощеній системі є можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок. Проте, якщо ви не сплачуєте соціальний внесок, то стаж роботи, що важливий для розрахунку пенсійних виплат, вам також не нараховується.

Сума ЄСВ становить 1760 грн за місяць (22% від мінімальної зарплати) або 5280 грн за квартал.

Законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік передбачає, що всі ФОПи-спрощенці знову будуть сплачувати ЄСВ, проте документ ще не ухвалений.

Окремі ФОПи можуть не сплачувати і єдиний податок. Це стосується ФОПів І-ІІ групи, що зареєстровані на території бойових дій, можливих бойових дій або тимчасової окупації.

Пільги зі сплати військового в зоні бойових дій

Новий закон про податки також містив норму про те, що підприємці на спрощеній системі, які зареєстровані на території бойових дій та тимчасової окупації будуть звільнені від сплати військового збору.

У другому читанні зі законопроєкту цю норму прибрали. Тож після того, як документ набере чинності, ФОПи, зареєстровані в зоні бойових дій та тимчасової окупації будуть повинні платити військовий збір.

Нагадаємо ставки військового збору для ФОПів різних груп:

І група – 10% від мінімальної зарплати (800 грн);

ІІ група – 10% від мінімальної зарплати (800 грн);

ІІІ група – 1% від доходу на місяць.

Пільги для пенсіонерів і людей з інвалідністю

Для підприємців-пенсіонерів та людей з інвалідністю новий закон про податки також не передбачає пільг. Такі підприємці теж будуть платити військовий збір в обов’язковому порядку.

Утім, поки президент не підписав закон і його не опублікували, ніхто з ФОПів не сплачує військовий збір. Державна податкова служба має додатково роз’яснити, за який період підприємці будуть сплачувати військовий збір, а також повідомити про реквізити для його сплати.