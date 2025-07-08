У США залишилось лише 25% ракет для системи Patriot

Сполучені Штати Америки призупиняли передачу озброєння Україні, оскільки вичерпали власні запаси до критичного мінімуму. Про це у вівторок, 8 липня, повідомила британська газета The Guardian.

За даними джерел видання, у Пентагоні занепокоєні критично низьким рівнем запасу зброї, що ставить під загрозу потенційні військові операції США. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot – їх у США залишилось тільки 25%.

The Guardian зазначає, що адміністрація Трампа розпочала перегляд запасів ракет для Patriot та інших боєприпасів приблизно в лютому. Обговорення прискорилися після того, як США розгорнули більше ракет-перехоплювачів на Близькому Сході для підтримки кампанії проти хуситів в Ємені. Ситуація загострилась після ударів США по ядерних об’єктах Ірану, оскільки Іран запустив у відповідь балістичні ракети, щоб відбиту атаку американські військові використали близько 30 ракет Patriot. Водночас США здатні виробляти лише 600 ракет для Patriot на рік, тоді як Іран наразі має близько 1000 таких ракет. Тому адміністрація Трампа 1 липня припинила постачання зброї Україні.

Журналісти зауважують, що пауза у постачанні американської зброї сталась у критичний для України час, коли Росія почала посилювати атаки. Водночас Україна не може поповнити запаси, закуповуючи озброєння в інших країн, оскільки на його виробництво потрібні роки.

Проте у понеділок, 7 липня, Дональд Трамп повідомив, що США відновлять постачання Україні деяких видів озброєння. The Guardian вважає, що Трамп змінив свою думку щодо підтримки України на тлі зростаючого розчарування диктатором Росії Влаідміром Путіним, який відмовляється припинити вогонь.

Нагадаємо, 8 червня в інтерв’ю для телеканалу ABC News Володимир Зеленський розповів, що США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, які обіцяли передати Україні. Ці ракети Україна планувала використати для збиття російських ударних дронів.