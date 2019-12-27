Найкращі паби Львова

Куди піти у Львові увечері п’ятниці? Бо п’ятниця – це пиво, а де це пиво найкраще випити? Якщо ви хоч раз запитували себе про це, то цей текст для вас. Щороку кількість пабів у Львові зростає, вони конкурують між собою за клієнта вибором пива, кухнею і різноманітними акціями. То ж головне – обрати паб.
ZAXID.NET вирішив укласти перший рейтинг найкращих пабів Львова. Під час створення цього рейтингу ми опитали 24 власників пабів (не могли голосувати за свої паби) та 24 пивних експертів із Львівської спільноти бірофілів. Усі опитувані оцінювали львівські паби за трьома критеріями: «найбільший вибір пива», «найкраща кухня» та «найкраща пабна атмосфера». На підставі їхніх відповідей й був утворений рейтинг 20 найкращих пабів Львова.
Зверніть увагу, що рейтинг опублікований у зворотньому напрямку – від найнижчого місця до найвищого, хоча всі паби, що увійшли до рейтингу, достойні уваги справжніх шанувальників пива.
20 місцеКорзо 12 балів 20 місце
Вибір пива: 3 бали.
Кухня: 3 бали.
Пабна атмосфера: 6 балів.
Де: вул. Братів Рогатинців, 10.
19Купіца 13 балів 19
Вибір пива: 3 бали.
Кухня: 5 балів.
Пабна атмосфера: 5 балів.
Де: вул. Братів Рогатинців, 18
18Паб Вінстона Черчілля 17 балів 18
Вибір пива: 4 бали.
Кухня: 7 балів.
Пабна атмосфера: 6 балів.
Де: вул. Академіка Гнатюка, 4
17Христофор 19 балів 17
Вибір пива: 7 балів.
Кухня: 4 бали.
Пабна атмосфера: 8 балів.
Де: вул. Івана Франка, 3
16Дублін 19 балів 16
Вибір пива: 5 балів.
Кухня: 7 балів.
Пабна атмосфера: 7 балів.
Де: вул. Вірменська, 1А
15Bierlin Lemberg 20 балів 15
Вибір пива: 10 балів.
Кухня: 3 бали.
Пабна атмосфера: 7 балів.
Де: вул. Чайковського, 18
14The grill 20 балів 14
Вибір пива: 4 бали.
Кухня: 11 балів.
Пабна атмосфера: 5 балів.
Де: вул. Театральна, 22
13Cantona 21 бал 13
Вибір пива: 9 балів.
Кухня: 3 бали.
Пабна атмосфера: 9 балів.
Де: вул. Джохара Дудаєва, 16
12Залізна шапка 26 балів 12
Вибір пива: 11 балів.
Кухня: 8 балів.
Пабна атмосфера: 7 балів.
Де: вул. Театральна, 23
11Добрий друг 27 балів 11
Вибір пива: 12 балів.
Кухня: 9 балів.
Пабна атмосфера: 6 балів.
Де: вул. Лесі Українки, 19
10Re:bro 28 балів 10
Пивний ресторан здорового харчування (саме так позиціонує себе цей заклад). Re:bro, мабуть, наймолодший учасник рейтингу пабів Львова. Він відкрився лише цієї осені і вже зумів потрапити у топ-10 закладів. Розташований на віддалі від центру міста цей заклад позбавлений уваги натовпів туристів, попри це відвідувачів йому не бракує. Тут клієнтові запропонують українське крафтове пиво найвідоміших виробників. А гордістю закладу є ребра з мангалу. І їх справді варто спробувати.
Вибір пива: 8 балів.
Кухня: 14 балів.
Пабна атмосфера: 6 балів.
Де: вул. Героїв УПА, 73
9Varka 29 балів 9
Паб «Варка» розташувався на тихій вуличці, біля «Вернісажу». Заклад працює із осені 2016 року. Тут на вибір клієнта є 8 кранів крафтового пива та сидру, а до них чудова кухня із величезною кількістю закусок, серед яких варто відзначити крильця «Баффало».
Вибір пива: 12 балів.
Кухня: 6 балів.
Пабна атмосфера: 11 балів.
Де: вул. Корнякта, 1
8Білий лев 30 балів 8
Цей паб є одним із старожилів нашого рейтингу – він відкрився 6 років тому, у 2012. Відтоді заклад майже не зазнав змін – тут клієнт знайде для себе своє пиво з поміж майже півтора десятка пропозицій від українських пивоварів, а кухня потішить не лише смачними, але й великими порціями.
Вибір пива: 10 балів.
Кухня: 7 балів.
Пабна атмосфера: 13 балів.
Де: вул. Лесі Українки, 15
7Drunken Duck 33 бали 7
Паб «П'яна качка» відкрився у березні 2017 року. Це впевнений і позбавленим зайвої розкоші середняк рейтингу із найнеобхіднішим асортиментом пива та закусок. Що ж, і за це, як свідчить досвід нашого рейтингу, його й люблять.
Вибір пива: 13 балів.
Кухня: 8 балів.
Пабна атмосфера: 12 балів.
Де: вул. Братів Рогатинців, 45
6Братиська 38 балів 6
Цей паб відкрився у Кривій Липі у 2018 році і швидко набув популярності. На вибір клієнта тут 30 кранів крафтового пива та сидру. А до пива тут запропонують крильця «Баффало», бургери і м'ясні сети.
Вибір пива: 20 балів.
Кухня: 6 балів.
Пабна атмосфера: 12 балів.
Де: проїзд Крива Липа 11
5Театр пива «Правда» 42 бали 5
Театр пива «Правда» знайомий кожному львів'янину і гостю міста. Заклад пропонує як розливне, так і пляшкове пиво власного виробництва. На першому поверсі діє магазин, де окрім пива можна купити різноманітні сувеніри. До пива тут подають зі смаком підібрані закуски. Заклад вирізняється не лише власним пивом, але й оркестром, який що вихідних грає тут.
Вибір пива: 17 балів.
Кухня: 12 балів.
Пабна атмосфера: 13 балів.
Де: площа Ринок, 32
4Пивне ательє Craft & Kumpel 48 балів 4
Новий Kumpel на площі Ринок,18 відкрився наприкінці вересня 2019 року. Заклад займає два поверхи і підвал давньої кам'яниці на Ринку. Відвідувачі цього пабу мають до вибору 14 видів пива, а також авторські пивні коктейлі. Вибір напоїв доповнює традиційно смачна «кумпелівська» кухня – «авантурна». Тут клієнтові запропонують оригінальні закуски, які здивують інгредієнтами та подачею. Окрема тема – це інтер'єр закладу, який створює особливу атмосферу.
Вибір пива: 18 балів.
Кухня: 18 балів.
Пабна атмосфера: 12 балів.
Де: площа Ринок, 18
3Золотий колос 48 балів 3
Особливістю цього пабу є те, що тут ніде сісти – пити і їсти доведеться стоячи за столиками. Утім незвичний формат зовсім не відлякує клієнтів – тут будь-якої пори роки ніде яблуку впасти. На вибір – 16 кранів крафтового пива та сидру. А до пива, окрім стандартних закусок, неочікувано смачна піца.
Вибір пива: 22 бали.
Кухня: 11 балів.
Пабна атмосфера: 15 балів.
Де: проїзд Крива Липа, 6
2Ципа 72 бали 2
Паб «Ципа» від однойменного виробника крафтового пива із села Кваси Закарпатської області відкрився на площі Яворіського 1у березні 2018 року. Тут клієнтові запропонують 20 кранів свого і гостьового пива та сидру. Варто зауважити, що пиво тут наливають у незвичній для більшості поціновувачів цього напою кількості – 0,2 і 0,4 л.
Вибір пива: 29 балів.
Кухня: 22 бали.
Пабна атмосфера: 21 бал.
Де: пл. Стефана Яворського, 1
1Човен 72 бали 1
Паб «Човен» відкрився у лютому 2015 року за адресою вул. Вірменська, 33. До вибору клієнта тут не менше 16 кранів українського крафтового пива і сидру. А що до пива? Окрім стандартних пабних закусок, варто відзначити піци, які тут дуже смачні. Недарма опитані ZAXID.NET власники львівських пабів та пивні експерти відзначили, що «Човен» високими балами.
Вибір пива: 32 бали.
Кухня: 19 балів.
Пабна атмосфера: 21 бал.
Де: вул. Вірменська, 33
Найкращі паби за окремими категоріями
1. Човен
2. Ципа
3. Золотий колос
4. Братиська
5. Craft & Kumpel
6. Правда
7. Drunken Duck
8. Добрий друг
9. Varka
10. Залізна шапка
1. Ципа
2. Човен
3. Craft & Kumpel
4. Re:bro
5. Правда
6. The grill
7. Золотий колос
8. Добрий друг
9. Drunken Duck
10. Залізна шапка
1. Ципа
2. Човен
3. Золотий колос
4. Білий лев
5. Правда
6. Craft & Kumpel
7. Drunken Duck
8. Братиська
9. Varka
10. Cantona
Методологія дослідження: Для створення рейтингу було опитано 24 власників або адміністраторів львівських пабів. Окремо було опитано 24 пивних експертів із Львівської спільноти бірофілів. Кожен із 48 експертів вибирав із списку львівських пабів 10 пабів у категорії «найкращий вибір пива», 10 пабів у категорії «найсмачніша кухня» і 10 пабів у категорії «найкраща пабна атмосфера». Також усі опитувані мали можливість додати будь-який заклад, який, на їх думку, вартує того, щоб увійти в рейтинг. В анкетах, які були адресовані власникам пабів, не було можливості проголосувати за власний заклад. Загалом в опитуванні фігурували 47 львівських пабів.
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