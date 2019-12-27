Найкращі паби Львова

Куди піти у Львові увечері п’ятниці? Бо п’ятниця – це пиво, а де це пиво найкраще випити? Якщо ви хоч раз запитували себе про це, то цей текст для вас. Щороку кількість пабів у Львові зростає, вони конкурують між собою за клієнта вибором пива, кухнею і різноманітними акціями. То ж головне – обрати паб.

ZAXID.NET вирішив укласти перший рейтинг найкращих пабів Львова. Під час створення цього рейтингу ми опитали 24 власників пабів (не могли голосувати за свої паби) та 24 пивних експертів із Львівської спільноти бірофілів. Усі опитувані оцінювали львівські паби за трьома критеріями: «найбільший вибір пива», «найкраща кухня» та «найкраща пабна атмосфера». На підставі їхніх відповідей й був утворений рейтинг 20 найкращих пабів Львова.

Зверніть увагу, що рейтинг опублікований у зворотньому напрямку – від найнижчого місця до найвищого, хоча всі паби, що увійшли до рейтингу, достойні уваги справжніх шанувальників пива.

20 місцеКорзо

12 балів

20 місце Вибір пива: 3 бали.

Кухня: 3 бали.

Пабна атмосфера: 6 балів.

Де: вул. Братів Рогатинців, 10. Показати дорогу

19Купіца

13 балів

19 Вибір пива: 3 бали.

Кухня: 5 балів.

Пабна атмосфера: 5 балів.

Де: вул. Братів Рогатинців, 18 Facebook Показати дорогу

18Паб Вінстона Черчілля

17 балів

18 Вибір пива: 4 бали.

Кухня: 7 балів.

Пабна атмосфера: 6 балів.

Де: вул. Академіка Гнатюка, 4 Facebook Показати дорогу

17Христофор

19 балів

17 Вибір пива: 7 балів.

Кухня: 4 бали.

Пабна атмосфера: 8 балів.

Де: вул. Івана Франка, 3 Facebook Показати дорогу

16Дублін

19 балів

16 Вибір пива: 5 балів.

Кухня: 7 балів.

Пабна атмосфера: 7 балів.

Де: вул. Вірменська, 1А Facebook Показати дорогу

15Bierlin Lemberg

20 балів

15 Вибір пива: 10 балів.

Кухня: 3 бали.

Пабна атмосфера: 7 балів.

Де: вул. Чайковського, 18 Facebook Показати дорогу

14The grill

20 балів

14 Вибір пива: 4 бали.

Кухня: 11 балів.

Пабна атмосфера: 5 балів.

Де: вул. Театральна, 22 Facebook Показати дорогу

13Cantona

21 бал

13 Вибір пива: 9 балів.

Кухня: 3 бали.

Пабна атмосфера: 9 балів.

Де: вул. Джохара Дудаєва, 16 Facebook Показати дорогу

12Залізна шапка

26 балів

12 Вибір пива: 11 балів.

Кухня: 8 балів.

Пабна атмосфера: 7 балів.

Де: вул. Театральна, 23 Facebook Показати дорогу

11Добрий друг

27 балів

11 Вибір пива: 12 балів.

Кухня: 9 балів.

Пабна атмосфера: 6 балів.

Де: вул. Лесі Українки, 19 Facebook Показати дорогу

10Re:bro

28 балів

10 Пивний ресторан здорового харчування (саме так позиціонує себе цей заклад). Re:bro, мабуть, наймолодший учасник рейтингу пабів Львова. Він відкрився лише цієї осені і вже зумів потрапити у топ-10 закладів. Розташований на віддалі від центру міста цей заклад позбавлений уваги натовпів туристів, попри це відвідувачів йому не бракує. Тут клієнтові запропонують українське крафтове пиво найвідоміших виробників. А гордістю закладу є ребра з мангалу. І їх справді варто спробувати. Вибір пива: 8 балів.

Кухня: 14 балів.

Пабна атмосфера: 6 балів.

Де: вул. Героїв УПА, 73 Facebook Показати дорогу

9Varka

29 балів

9 Паб «Варка» розташувався на тихій вуличці, біля «Вернісажу». Заклад працює із осені 2016 року. Тут на вибір клієнта є 8 кранів крафтового пива та сидру, а до них чудова кухня із величезною кількістю закусок, серед яких варто відзначити крильця «Баффало». Вибір пива: 12 балів.

Кухня: 6 балів.

Пабна атмосфера: 11 балів.

Де: вул. Корнякта, 1 Facebook Показати дорогу

8Білий лев

30 балів

8 Цей паб є одним із старожилів нашого рейтингу – він відкрився 6 років тому, у 2012. Відтоді заклад майже не зазнав змін – тут клієнт знайде для себе своє пиво з поміж майже півтора десятка пропозицій від українських пивоварів, а кухня потішить не лише смачними, але й великими порціями. Вибір пива: 10 балів.

Кухня: 7 балів.

Пабна атмосфера: 13 балів.

Де: вул. Лесі Українки, 15 Facebook Показати дорогу

7Drunken Duck

33 бали

7 Паб «П'яна качка» відкрився у березні 2017 року. Це впевнений і позбавленим зайвої розкоші середняк рейтингу із найнеобхіднішим асортиментом пива та закусок. Що ж, і за це, як свідчить досвід нашого рейтингу, його й люблять. Вибір пива: 13 балів.

Кухня: 8 балів.

Пабна атмосфера: 12 балів.

Де: вул. Братів Рогатинців, 45 Facebook Показати дорогу

6Братиська

38 балів

6 Цей паб відкрився у Кривій Липі у 2018 році і швидко набув популярності. На вибір клієнта тут 30 кранів крафтового пива та сидру. А до пива тут запропонують крильця «Баффало», бургери і м'ясні сети. Вибір пива: 20 балів.

Кухня: 6 балів.

Пабна атмосфера: 12 балів.

Де: проїзд Крива Липа 11 Facebook Показати дорогу

5Театр пива «Правда»

42 бали

5 Театр пива «Правда» знайомий кожному львів'янину і гостю міста. Заклад пропонує як розливне, так і пляшкове пиво власного виробництва. На першому поверсі діє магазин, де окрім пива можна купити різноманітні сувеніри. До пива тут подають зі смаком підібрані закуски. Заклад вирізняється не лише власним пивом, але й оркестром, який що вихідних грає тут. Вибір пива: 17 балів.

Кухня: 12 балів.

Пабна атмосфера: 13 балів.

Де: площа Ринок, 32 Facebook Показати дорогу

4Пивне ательє Craft & Kumpel

48 балів

4 Новий Kumpel на площі Ринок,18 відкрився наприкінці вересня 2019 року. Заклад займає два поверхи і підвал давньої кам'яниці на Ринку. Відвідувачі цього пабу мають до вибору 14 видів пива, а також авторські пивні коктейлі. Вибір напоїв доповнює традиційно смачна «кумпелівська» кухня – «авантурна». Тут клієнтові запропонують оригінальні закуски, які здивують інгредієнтами та подачею. Окрема тема – це інтер'єр закладу, який створює особливу атмосферу. Вибір пива: 18 балів.

Кухня: 18 балів.

Пабна атмосфера: 12 балів.

Де: площа Ринок, 18 Facebook Показати дорогу

3Золотий колос

48 балів

3 Особливістю цього пабу є те, що тут ніде сісти – пити і їсти доведеться стоячи за столиками. Утім незвичний формат зовсім не відлякує клієнтів – тут будь-якої пори роки ніде яблуку впасти. На вибір – 16 кранів крафтового пива та сидру. А до пива, окрім стандартних закусок, неочікувано смачна піца. Вибір пива: 22 бали.

Кухня: 11 балів.

Пабна атмосфера: 15 балів.

Де: проїзд Крива Липа, 6 Facebook Показати дорогу

2Ципа

72 бали

2 Паб «Ципа» від однойменного виробника крафтового пива із села Кваси Закарпатської області відкрився на площі Яворіського 1у березні 2018 року. Тут клієнтові запропонують 20 кранів свого і гостьового пива та сидру. Варто зауважити, що пиво тут наливають у незвичній для більшості поціновувачів цього напою кількості – 0,2 і 0,4 л. Вибір пива: 29 балів.

Кухня: 22 бали.

Пабна атмосфера: 21 бал.

Де: пл. Стефана Яворського, 1 Facebook Показати дорогу

1Човен

72 бали

1 Паб «Човен» відкрився у лютому 2015 року за адресою вул. Вірменська, 33. До вибору клієнта тут не менше 16 кранів українського крафтового пива і сидру. А що до пива? Окрім стандартних пабних закусок, варто відзначити піци, які тут дуже смачні. Недарма опитані ZAXID.NET власники львівських пабів та пивні експерти відзначили, що «Човен» високими балами. Вибір пива: 32 бали.

Кухня: 19 балів.

Пабна атмосфера: 21 бал.

Де: вул. Вірменська, 33 Facebook Показати дорогу

Найкращі паби за окремими категоріями

Вибір пива 1. Човен 2. Ципа 3. Золотий колос 4. Братиська 5. Craft & Kumpel 6. Правда 7. Drunken Duck 8. Добрий друг 9. Varka 10. Залізна шапка

Кухня 1. Ципа 2. Човен 3. Craft & Kumpel 4. Re:bro 5. Правда 6. The grill 7. Золотий колос 8. Добрий друг 9. Drunken Duck 10. Залізна шапка

Атмосфера 1. Ципа 2. Човен 3. Золотий колос 4. Білий лев 5. Правда 6. Craft & Kumpel 7. Drunken Duck 8. Братиська 9. Varka 10. Cantona



Методологія дослідження: Для створення рейтингу було опитано 24 власників або адміністраторів львівських пабів. Окремо було опитано 24 пивних експертів із Львівської спільноти бірофілів. Кожен із 48 експертів вибирав із списку львівських пабів 10 пабів у категорії «найкращий вибір пива», 10 пабів у категорії «найсмачніша кухня» і 10 пабів у категорії «найкраща пабна атмосфера». Також усі опитувані мали можливість додати будь-який заклад, який, на їх думку, вартує того, щоб увійти в рейтинг. В анкетах, які були адресовані власникам пабів, не було можливості проголосувати за власний заклад. Загалом в опитуванні фігурували 47 львівських пабів.