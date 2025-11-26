Кількість закордонних замовлень до України зросла більш ніж удвічі

Польські онлайн-магазини збільшили свою присутність на українському ринку. За даними дослідження Fulfilio, вже кожен п’ятий польський інтернет-магазин пропонує товари українцям, а ще 10% готуються вийти на український ринок. Про це повідомив польський сайт Portal Spożywczy, у середу, 26 листопада.

Польське медіа зазначає, що у проміжку між 2022 і 2024 роками кількість посилок з-за кордону в Україну виросла з 31 млн до понад 73 млн на рік. Їхня загальна вартість сягнула більше ніж 120 млрд грн (приблизно 3 млрд доларів).

Дані Державної митної служби України підтверджують таке зростання. У 2022 році українці отримали 31 млн посилок вартістю 32 млрд грн, у 2023 році – уже 52 млн на 62 млрд грн. Цього року кількість відправлень зросла до 73,5 млн, а їхня вартість перевищила 120 млрд грн.

Найчастіше польські магазини продають в Україну запчастини і товари для авто, продукти харчування, книги та іграшки для дітей. Саме ці категорії через значний попит зростають найшвидше. Водночас лише 9% магазинів мають сайт українською мовою.

Експерти зазначають, що перевагою польських магазинів є поєднання привабливих цін, стабільних поставок і відносно короткого часу виконання замовлень, що в умовах війни має ключове значення. Українські споживачі все частіше обирають польські платформи також через їхню репутацію – багато хто з них знає польські бренди ще до 2022 року, а інтенсивний економічний обмін тільки посилює цю впізнаваність.

Розвитку ринку допомагає й логістика, зокрема нові маршрути кур’єрських служб на кшталт «Нової пошти».

Польські магазини планують і надалі заходити в Україну. Ще 10% польських компаній розглядають український ринок, але для цього бізнес вимагає ретельнішої підготовки – продумувати канали продажів, логістику та систему повернень.

Активна присутність польських інтернет-магазинів в Україні є частиною ширшого тренду – швидкого зростання торгівлі між Польщею та Україною. У 2021–2023 роках польський експорт до України збільшився більш ніж на 80% і встановив рекорд.

Найбільшу частку в продажах мають паливо, транспортні засоби, машини, хімікати та озброєння – сектори, які через актуальні потреби української економіки розвиваються особливо інтенсивно. Натомість імпорт до Польщі переважно складається із зерна, рослинних олій, металів та продукції хімічної промисловості.

У результаті торговельний профіцит Польщі щодо України зріс з 2,1 млрд євро у 2021 році до 7,1 млрд євро два роки по тому. Економісти наголошують, що розвиток електронної комерції відіграє в цьому процесі дедалі більшу роль: він дає можливість меншим компаніям розширюватися, урізноманітнює пропозицію на українському ринку та сприяє відновленню місцевої роздрібної торгівлі. В умовах конфлікту, що триває це означає не лише економічне зростання, а й зміцнення відносин між обома країнами.