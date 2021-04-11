Російська влада відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону. Про відмову делегації РФ повідомляється у Twitter литовської місії в ОБСЄ.

«Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаціях відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ, на якому вона мала пояснити переміщення своїх військ до українського кордону, повідомили і в місії США при ОБСЄ.

«Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом», – заявили в делегації США при ОБСЄ.

Зазначимо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

Як інформував ZAXID.NET, від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.