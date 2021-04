Російська влада відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону. Про відмову делегації РФ повідомляється у Twitter литовської місії в ОБСЄ.

«Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаціях відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us