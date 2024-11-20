Вигідні пропозиції вже зараз / Фото Фокстрот

Чорна п’ятниця – це день, коли багато хто поспішає за омріяною технікою. І, безумовно, це правильне рішення, адже на найбільшому розпродажі року можна придбати чимало товарів зі значною знижкою.

Але чи обов’язково чекати? У Фокстрот ви можете скористатися вигідними пропозиціями вже зараз і уникнути ажіотажу, який зазвичай супроводжує цей шопінговий бум. Мережа магазинів техніки та електроніки пропонує топ-пропозиції зі знижками до 55%.

Новинка у світі «яблучної» техніки – і вже зі знижкою: смартфон APPLE iPhone 16 128GB (зараз за 44 999 ₴* замість 47 499 ₴).

Базова модель лінійки смартфонів Apple 2024 року, яка пропонує оптимальне співвідношення продуктивності та вартості. Максимально комфортне керування. Система камер з функцією макрозйомки дозволяє отримувати фото та відео у бездоганній якості. Інтегровані АІ-інструменти полегшують комунікацію та надають розширені можливості для взаємодії з контентом. Доступний у 5 кольорах.

Ще більше топових гаджетів з асортименту бренду: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods обирайте в авторизованого продавця техніки Apple – в мережі Фокстрот.

Телевізор TCL 50P735: якість зображення нового рівня (зараз за 17 999 ₴ замість 20 999 ₴)

50-дюймовий телевізор пропонує чітке зображення завдяки роздільній здатності 4K UHD. Технологія HDR10 покращує контрастність, а Android TV відкриває доступ до популярних додатків, таких як Netflix, YouTube чи Spotify. Дизайн телевізора гармонійно доповнить будь-який інтер’єр та подарує максимум задоволення від перегляду фільмів, спортивних трансляцій або ігор.

Ноутбук ASUS X1504VA-BQ003: ефективність у будь-яких завданнях (зараз за 25 999 ₴ замість 31 999 ₴)

З діагоналлю 15.6 дюйма оснащений потужним процесором Intel Core i5, що гарантує швидкість роботи навіть у режимі багатозадачності. Місткий накопичувач на 512 ГБ забезпечує достатньо місця для файлів, а Full HD дисплей дарує комфорт під час роботи чи перегляду відео. Це ідеальний вибір для роботи, навчання чи розваг. Легка вага дозволяє брати ноутбук із собою куди завгодно, а потужна «начинка» відповідає сучасним вимогам.

Пилосос PHILIPS FC9334/09: компактний і потужний (зараз за 5 499 ₴* замість 7 799 ₴)

Створений для тих, хто цінує чистоту та комфорт у прибиранні. Він чудово впорається з ворсистими килимами, лінолеумом чи паркетом, залишаючи оселю ідеально чистою. Завдяки потужності в 900 Вт та інноваційній технології PowerCyclone 5, пристрій забезпечує максимальне всмоктування пилу. Його контейнерна конструкція спрощує очищення, а компактний дизайн і легкість роблять зручним у використанні.

Пральна машина SAMSUNG WW60A3100BE/UA: дбайливий догляд за вашими речами (зараз за 14 499 ₴ замість 16 799 ₴)

Ця модель ідеально підходить для родин або тих, хто звик піклуватися про кожну деталь свого гардероба. Завдяки функції Eco Bubble, забезпечує якісне очищення навіть при низьких температурах, зберігаючи тканини від пошкоджень. Невеликий розмір машини дозволить розмістити її навіть у компактній ванній кімнаті. Завантаження до 6 кг дає змогу прати велику кількість речей за один раз, а клас енергоефективності A+ дозволяє зменшити витрати на електроенергію.

Набір сковорідок TEFAL Emotion Ingenio L897S374: універсальність і зручність (зараз за 2 299 ₴ замість 5 999 ₴)

Цей набір включає дві сковорідки діаметром 24 і 28 см з антипригарним покриттям, які забезпечують комфортне приготування їжі. Особливість набору – знімна ручка, що значно економить місце у шафі. Сковорідки підходять для всіх типів плит і можуть використовуватися навіть для запікання в духовці. Простота у догляді й багатофункціональність роблять ці сковорідки незамінними помічниками на кухні.

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*ціни актуальні на момент публікації статті. Акція діє з 14.11.2024 до 24.11.2024 р. на сайті foxtrot.ua та у мережі магазинів Фокстрот.