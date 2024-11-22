На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи

У ніч на 22 листопада росіяни атакували ударними дронами Shahed житловий мікрорайон у Сумах, загинули двоє мешканців. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У ніч на п’ятницю у Сумах пролунало два вибухи. Росіяни атакували житловий мікрорайон міста ударними безпілотниками.

Станом на 06:58 22 листопада було відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали кілька будівель та декілька автомобілів. В результаті атаки загинули двоє мешканців, ще щонайменше 12 людей отримали травми.

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

Обстріл Сум 22 листопада. Фото Сумської ОВА

У Сумській ОВА також додали, що 21 листопада російські війська 9 разів атакували прикордонні території та населені пункти області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Лебединська громади.

Оновлено об 08:55. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив «Суспільному», що безпілотники, якими росіяни атакували 22 листопада місто, були споряджені шрапнеллю. За його словами, ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів.

Нагадаємо, вранці четверга, 21 листопада, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні, у Дніпрі є пошкодження будівель. Повітряні сили України повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету, яку запустили з Астраханської області.

Згодом стало відомо, що російські війська 21 листопада атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та 7 крилатими ракетами. ППО збила шість ракет Х-101.