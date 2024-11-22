Водій легкового автомобіля від отриманих травм загинув на місці події

У п’ятницю вночі, 22 листопада, на трасі Городище-Рівне-Староконстянтинів, у селі Шлях, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Слідчий встановив, що водій автомобіля BMW, 21-річний житель села Точевики Острозької територіальної громади, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із вантажівкою MAN. Фурою керував 46-річний мешканець Волинської області.

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Унаслідок ДТП водій легкового автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.