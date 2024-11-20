Поліцейські розшукують винуватця смертельної ДТП на Рівненщині
Водій міг вчинити аварію на автомобілі Nissan зеленого кольору
Ввечері 19 листопада у селі Суховоля Вараського району невідомий водій збив 60-річного пішохода й втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий загинув. Нині поліцейські розшукують винуватця ДТП.
Як повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області, смертельна аварія сталася близько 19:00. Попередньо підозрюваний збив 60-річного жителя села Суховоля, який ішов по проїзній частині у попутному напрямку.
За даними слідства, транспортним засобом утікача може бути Nissan зеленого кольору.
Поліцейські просять тих, хто володіє інформацією, що допоможе слідству, повідомити за номерами телефонів: 097 257 04 76 або 102.
За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.