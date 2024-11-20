Підозрюваний збив 60-річного чоловіка та залиши на узбіччі помирати

Ввечері 19 листопада у селі Суховоля Вараського району невідомий водій збив 60-річного пішохода й втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий загинув. Нині поліцейські розшукують винуватця ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області, смертельна аварія сталася близько 19:00. Попередньо підозрюваний збив 60-річного жителя села Суховоля, який ішов по проїзній частині у попутному напрямку.

За даними слідства, транспортним засобом утікача може бути Nissan зеленого кольору.

Поліцейські просять тих, хто володіє інформацією, що допоможе слідству, повідомити за номерами телефонів: 097 257 04 76 або 102.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.