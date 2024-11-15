Смертельна аварія сталася вранці 15 листопада у Вараші

У пʼятницю, 15 листопада, в місті Вараш Рівненської області сталася смертельна аварія. У результаті зіткнення двох легковиків загинув 64-річний водій Dacia Duster. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За даними слідства, водій автомобіля Dacia Duster, 64-річний місцевий житель, під час виїзду із другорядної дороги на головну не надав переваги в русі легковику Renault Megane під керуванням 30-річного жителя села Сопачів, внаслідок чого відбулося зіткнення.

«Обидва водії зазнали тяжких травм. 64-річного варашівця рятувальники деблокували із понівеченого авто. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося. Іншого 30-річного водія із політравмою госпіталізували до лікарні», – інформують поліцейські.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ), слідчі відкрили кримінальне провадження.