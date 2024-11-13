У Рівному під колеса легковика потрапили дві жінки

Вранці 13 листопада на вулиці Млинівській у Рівному сталася аварія. Водійка автомобіля Škoda Rapid збила двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Одна з потерпілих перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.



За даними слідства, близько 07:00 водійка автомобіля Škoda Rapid, 35-річна рівнянка, не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечну швидкість руху та збила двох жінок на «зебрі».

«Так, до лікарні із різними травмами госпіталізували двох жительок обласного центру: 57 та 58 років. Попередньо відомо, що стан однієї із потерпілих важкий, жінка перебуває у реанімації», – зазначають у поліції.



За порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України), водійці легковика загрожує до 85 тис. грн штрафу, виправні роботи або обмеження волі до трьох років.