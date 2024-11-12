Смертельна аварія сталася ввечері 11 листопада на трасі Рівне – Тучин

Ввечері 11 листопада у селі Нова Українка Рівненського району сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду легковика загинув 41-річний місцевий житель. Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

За даними слідства, аварія сталася на автодорозі Рівне – Тучин. Попередньо слідчий встановив, що 36-річний водій автомобіля Škoda Octavia здійснював маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де збив 41-річного місцевого жителя, який ішов по проїзній частині у темному одязі.

«Унаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці. Медики лише констатували смерть», – зазначають правоохоронці.

Відповідно до огляду на стан спʼяніння, 36-річний водій легковика був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України), поліцейські розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.