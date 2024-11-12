Смертельна аварія сталася ввечері 11 листопада у селі Малий Олексин

Ввечері 11 листопада у селі Малий Олексин Рівненського району сталася аварія, у результаті якої загинув 43-річний велосипедист. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліцїі області.

За даними слідства, 33-річний водій автомобіля Škoda Octavia, виконуючи маневр обгону у забороненому місці, на зустрічній смузі руху допустив наїзд на односельчанина, який їхав на велосипеді.

«Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. 11 листопада був його 43-й день народження», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що відповідно до огляду, водій легковика був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, сслідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.