Більшість порушень сталися у Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала з вечора 2 квітня до вечора 5 квітня 1550 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість порушень сталися у Донецькій області. Про це йдеться в оприлюдненому звіті організації.

У Донецькій області місія зафіксувала 1424 порушення режиму тиші. За попередній звітний період у цій області зафіксували 594 порушення. 900 пострілів і черг із великокаліберного кулемета сталися в ніч із 2 на 3 квітня на південь від окупованої Горлівки.

У Луганській області за цей період зафіксували 126 порушень режимі «тиші», більшість із яких сталися ввечері 2 квітня.

Загалом від початку «перемир’я» з 27 липня 2020 року і до вечора 5 квітня ОБСЄ нарахувала 16657 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

У місії також підтвердили загибель 5-річного хлопчика внаслідок осколкових поранень та вибухової травми.

Нагадаємо, що від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.