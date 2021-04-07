Мешканці понад 50 населених пунктів на Донбасі залишилися без водопостачання через обстріли проросійських бойовиків. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка», – повідомив він.

За словами Кириленка, працівники станції встигли сховатися у бомбосховищі, тож постраждалих немає, проте постачання води зупинене.

«Звідти вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські № 1, № 2», – зазначив Кириленко.

У зв’язку зі знеструмленням без води залишилися мешканці міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, а також десятків сіл і селищ.

Водночас влада Маріуполя оперативно перепідключила місто до місцевого джерела води – Старокримського водосховища.

Сьогодні, 7 квітня, місце обстрілу мають оглянути фахівці, щоби визначитися з переліком робіт, проте розпочати ремонт вони зможуть лише після отримання гарантій дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що Україна ініціює екстрене позачергове засідання в Тристоронній контактній групі через загибель трьох українських військових, а також поранення мирного жителя на Донбасі протягом тижня.