Через обстріли на Донбасі без води залишились 50 населених пунктів
Мешканці понад 50 населених пунктів на Донбасі залишилися без водопостачання через обстріли проросійських бойовиків. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.
«Внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка», – повідомив він.
За словами Кириленка, працівники станції встигли сховатися у бомбосховищі, тож постраждалих немає, проте постачання води зупинене.
«Звідти вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські № 1, № 2», – зазначив Кириленко.
У зв’язку зі знеструмленням без води залишилися мешканці міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, а також десятків сіл і селищ.
Водночас влада Маріуполя оперативно перепідключила місто до місцевого джерела води – Старокримського водосховища.
Сьогодні, 7 квітня, місце обстрілу мають оглянути фахівці, щоби визначитися з переліком робіт, проте розпочати ремонт вони зможуть лише після отримання гарантій дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.
Нагадаємо, що Україна ініціює екстрене позачергове засідання в Тристоронній контактній групі через загибель трьох українських військових, а також поранення мирного жителя на Донбасі протягом тижня.