У зоні бойових дій на Донбасі 3 квітня зник один із військовослужбовців Збройних сил України. Через три доби, 6 квітня, бойовики передали його тіло українським військовим. Про це сьогодні повідомила десята окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ.

Зникнення військовослужбовця помітили 3 квітня, зброї у нього при собі не було. На місці, де востаннє його бачили, слідів бою не було.

«Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень зі сторони командування не було. Спортсмен, прихильник здорового способу життя», – йдеться у повідомлені бригади.

Командування частини почало розшукувати військового, однак результатів це не дало. Що саме з ним сталося, невідомо. Розглядають різні версії, зокрема втрату орієнтування і викрадення.

У вівторок, 6 квітня, представники бойовиків на контрольному пункті в’їзду – виїзду Мар'їнка передали бригаді тіло загиблого військовослужбовця. У бригаді зазначили, що бойовики поширюють інформацію про те, що цей військовий 4 квітня загинув нібито від бойового зіткнення біля селища Шуми.

Як інформував ZAXID.NET, на Донбасі український військовослужбовець загинув під час обстрілу з боку російських окупантів, ще один загинув внаслідок підриву військового автомобілю на вибуховому пристрої.

5 квітня російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли українські позиції біля Авдіївки, Лебединського і Водяного з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових – Владислав Мороз та Віктор Гелебрант.