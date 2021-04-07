Ігор Байтала загинув у зоні бойових дій на Донбасі

У зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі загинув 25-річний військовий з Львівщини, мешканець Жидачева Ігор Байтала.

«Львівщина втратила ще одного Героя. Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 р.н.», – повідомила вранці у середу, 7 квітня, голова Львівської облради Ірина Гримак у Facebook.

Ігор Байтала проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, постійне місце дислокації якої у місті Коломия. У загиблого військового залишилися батьки та двоє сестер. Попередньо відомо, що тіло загиблого бійця доправлять додому у п’ятницю, 9 квітня.

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що сумна звістка про загибель сина спіткала його батьків у той час, коли обоє захворіли на Covid-19.

Боєць 10-ї бригади зник ввечері 3 квітня в районі селища Шуми на Донеччині. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого військовослужбовця. Обставини його зникнення та загибелі наразі встановлюють. У бригаді розглядають різні версії, у тому числі, втрата орієнтування і навіть викрадення.