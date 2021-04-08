Ігор Байтала загинув у зоні бойових дій на Донбасі

Тіло вбитого на Донбасі 25-річного військового з Жидачева Ігора Байтали доправлять на Львівщину у суботу, 10 квітня. Вранці цього дня відбудеться прощання із загиблим біля пам’ятника Тарасові Шевченку у центрі Львова.

У четвер, 8 квітня, у Львівській ОДА повідомили, що тіло загиблого Героя прибуде до Львова під ранок суботи, 10 квітня. З війсьвослужбовцем прощатимуться на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку в центрі міста. Опісля процесія вирушить до Жидачева.

Про час та місце поховання буде повідомлено додатково.

26-річний військовий, мешканець Жидачева Ігор Байтала проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Боєць зник ввечері 3 квітня в районі селища Шуми на Донеччині. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого українським військовим. Обставини його зникнення та загибелі наразі встановлюють. У 10-й бригаді розглядають різні версії, у тому числі, втрату орієнтування і навіть викрадення.

У загиблого військового залишилися батьки, брат та двоє сестер.