Стало відоме ім’я вбитого російським снайпером українського військового
Владислав Мороз загинув біля Авдіївки в понеділок, 5 квітня
Внаслідок обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Спартак Донецької області напередодні, 5 квітня, від кулі російського снайпера загинув військовий Збройних сил України Владислав Мороз.
«Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити», – йдеться у повідомленні Монастирищенської міської громади у вівторок, 6 квітня.
Владислав Мороз – мешканець села Халаїдове, що на Черкащині. Проходив службу за контрактом. В нього залишилися батьки та сестра.
Зазначимо, що 5 квітня проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли позиції українських військових поблизу населених пунктів Авдіївка, Лебединське і Водяне з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових. Серед загиблих – молодший сержант 92-ОМБр Віктор Гелебрант.