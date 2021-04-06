Владислав Мороз мешкав на Черкащині, в нього залишилися батьки та сестра

Внаслідок обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Спартак Донецької області напередодні, 5 квітня, від кулі російського снайпера загинув військовий Збройних сил України Владислав Мороз.

«Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити», – йдеться у повідомленні Монастирищенської міської громади у вівторок, 6 квітня.

Владислав Мороз – мешканець села Халаїдове, що на Черкащині. Проходив службу за контрактом. В нього залишилися батьки та сестра.

Зазначимо, що 5 квітня проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли позиції українських військових поблизу населених пунктів Авдіївка, Лебединське і Водяне з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових. Серед загиблих – молодший сержант 92-ОМБр Віктор Гелебрант.