На Донбасі український військовослужбовець загинув під час обстрілу з боку російських окупантів, ще один загинув внаслідок підриву військового автомобілю на вибуховому пристрої. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Російські окупанти обстріляли із мінометів українські позиції поблизу Невельського, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу один із українських воїнів дістав поранення. Він помер під час евакуації.

Інший військовий загинув неподалік Степного, що також в Донецькій області, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої.

«Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників», – зазначено в повідомленні.

Зазначимо, що 5 квітня російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли українські позиції біля Авдіївки, Лебединського і Водяного з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових – Владислав Мороз та Віктор Гелебрант.