Поєдинок з ковалівцями стане для «левів» передостаннім на своєму стадіоні у цьому році

У п’ятницю, 22 листопада, «Карпати» відкриватимуть 14-й туру чемпіонату України матчем з «Колосом». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» і розпочнеться о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Володимир Новохатній (Черкаси), а за VAR відповідатиме Віктор Копієвський (Кропивницький).

У попередньому турі «Карпати» зазнали розгромної поразки від «Олександрії» з рахунком 0:3. Натомість на домашньому стадіоні підопічні Владислава Лупашка не пропускали у трьох матчах поспіль – дві перемоги та нічия з сумарним рахунком 4:0. Перед дуеллю з ковалівцями «Карпати» у турнірній таблиці УПЛ йдуть сьомими, набравши 18 очок.

Своєю чергою «Колос» у крайньому поєдинку зіграв унічию з «Кривбасом» (1:1) і з 13-ма пунктами йде у чемпіонаті на одинадцятій сходинці. Обидві команди наразі не зустрічались в елітному дивізіоні. Цікаво, що за «Колос» виступає захисник Едуард Козік, який минулого сезону провів у складі «левів» чотири матчі. Також за ковалівців грають голкіпери-вихованці львівського футболу – Роман Мисак та Валентин Горох.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Карпати». На їхню перемогу дають 2,60, тоді як успіх «Колоса» оцінюють у 3,30. Нічия котирується у 2,85. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,45 більше становить 2,95, тоді як тотал менше 2,5 – 1,41. Найбільше шансів забити у «Карпат» мають бразильці Ігор Невеш та Бруніньйо (обидва 3,50), а в «Колоса» – Джованні Болівар (4,00).

Де дивитися матч 14-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Колосом»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.