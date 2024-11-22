Міністр з питань зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо та міністр освіти України Оксен Лісовий домовилися про співпрацю

Фінляндія виділить 20,5 млн євро на підтримку української освіти. Про це заявив міністр з питань зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо під час Європейського регіонального форуму шкільного харчування в Києві, пише МОН.

Гроші скерують на освітню реформу в Україні, яка триватиме з 2025 до 2028 років.

«Уряд Фінляндії є одним із ключових партнерів у реформуванні освіти, починаючи з 2018 року. Ми маємо багато спільних програм, метою яких є зміцнення соціального захисту учнів та учениць, а також надання їм психосоціальної підтримки», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Крім цього, Фінляндія надасть 500 тис. євро на програму шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми (WFP) в Україні. Цього року Фінляндія вже профінансувала 5,6 млн гарячих обідів для приблизно 90 тис. учнів початкових класів у майже 700 школах України.

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Проєкт співпраці для підтримки освітньої реформи спільно розробили представники МОН України і Фінляндії та Фінського національного агентства з освіти.