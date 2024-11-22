Нападника затримала поліція

Поліцейські затримали 38-річного мешканця Львова, який під час сварки вдарив ножем у груди брата-близнюка. Постраждалого госпіталізували в тяжкому стані.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався уночі на 21 листопада в квартирі на вул. Науковій у Львові, де проживають брати. Близько 23:00 між 38-річним пораненим та його братом-близнюком виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник завдав родичу удар ножем в груди, спричинивши тяжке тілесне ушкодження. Постраждалого госпіталізували до лікарні з проникаючим пораненням грудної клітки.

Нападника затримала поліція. Йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.