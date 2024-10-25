Яворівський районний суд виніс вирок солдату Валентину С., який п’яним ударив іншого військового під час конфлікту в наметовому містечку ножем у груди. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Валентин С. служить старшим водієм механізованого батальйону однієї з військових частин на Львівщині. 23 серпня 2024 року ввечері у наметовому містечку під час конфлікту він нетверезим вдарив у груди іншого солдата.

У суді Валентин С. свою провину визнав і підтвердив обставини справи, у вчиненому розкаявся. Він просив суд не позбавляти його волі, адже хоче служити і далі. Потерпілий військовий надіслав у суд заяву, в якій вказав, що претензій до Валентина С. не має.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Мар’яна Білецька визнала Валентина С. винним за ч. 1 ст. 121 ККУ і призначила йому 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від покарання, замінивши ув’язнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.