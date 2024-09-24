Яворівський районний суд Львівщини визнав двох майорів винними у недбалому ставленні до військової служби через приховування пиятик підлеглих, які замість штрафів безпідставно отримували премії. За адмінправопорушення суд зобов’язав їх сплатити штрафи.

Як вказано у одній з постанов, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, майор Володимир П., командир батареї, у 2022 році не склав протоколи про адмінправопорушення щодо двох своїх підлеглих, які перебували на службі у нетверезому стані. Вони безпідставно отримали 67 тис. грн премій, хоча мали б сплатити штраф за порушення дисципліни (по 17 тис. грн). Свою провину майор визнав і суддя Ігор Матвіїв призначив йому покарання – 2465 грн штрафу.

Іншу справу щодо майора Богдана Ш. теж розглянув Ігор Матвіїв. Військовослужбовець також приховав пиятики двох підлеглих, яких не притягнули до адмінвідповідальності за п’янку на службі. Одному з них безпідставно нарахували 37 тис. грн премії. На засідання суду майор не прийшов, але визнав свою провину у недбалому ставленні до служби і суддя призначив йому покарання – 2465 грн штрафу. Обидві постанови ще можна оскаржити.