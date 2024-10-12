Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок командиру взводу Максиму Б., який у нетверезому стані важко поранив солдата ножем. Свою провину військовий визнав і суд призначив йому 5 років тюрми, звільнивши від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, випадок трапився 10 серпня 2024 року у наметовому містечку однієї з військових частин. Уродженець Білої Церкви Максим Б., молодший лейтенант, який є командиром взводу, перебував на службі п’яним і під час раптового конфлікту вдарив солдата ножем у груди. Він заподіяв підлеглому важке поранення: травму грудей та черевної порожнини з пошкодження легені, діафрагми та печінки.

Щодо командира взводу порушили кримінальну справу, у суді він визнав свою провину та просив суворо не карати, бо хоче й надалі проходити військову службу. Потерпілий скерував до суду клопотання, у якому вказав, що при визначенні покарання покладається на розсуд суду.

Справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі докази та аргументи сторін, призначивши Максиму Б. п’ять років тюрми, але звільнивши від покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.