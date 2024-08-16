На території військового містечка однієї з військових частин на Львівщині молодший лейтенант вдарив солдата ножем у груди, заподіявши важке проникаюче поранення. Щодо нападника порушили кримінальну справу, на час слідства його посадили у СІЗО.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, уродженець Білої Церкви, молодший лейтенант, який є командиром механізованого взводу однієї з військових частин, пізно ввечері 10 серпня 2024 року вдарив солдата ножем у груди. У потерпілого діагностували проникаюче поранення, яке відноситься до тяжкого тілесного ушкодження. Відомо, що випадок трапився через конфлікт на території військового містечка, а нападник був п’яним. Вранці 11 серпня його затримали.

Щодо молодшого лейтенанта правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), за що передбачене покарання – від 5 до 8 років тюрми. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.