Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав двох військовослужбовців винними у незаконному копіюванні персональних даних особового складу військової частини. За адмінправопорушення суд зобов’язав їх сплатити штрафи.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі, військові Петро М. та Андрій К. у січні та квітні 2024 року незаконно копіювали закриту службову інформацію, зокрема файли зі списками особового складу військової частини (з особистими номерами військових, їхніми посадами, формою допуску до державної таємниці і тд.). У обох випадках вказано, що витоку службової інформації вдалось запобігти.

Щодо військових (їхні звання у постановах не вказані) склали протоколи про адмінправопорушення за фактом незаконного копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах. На засідання суду Петро М. та Андрій К. не прийшли, але свою провину визнали.

Справи розглянула суддя Олеся Нагірна, яка дослідила усі матеріали, при значила Петру М. та Андрію К. покарання – по 170 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Незаконно зроблені копії мають конфіскувати. Постанови ще можна оскаржити.