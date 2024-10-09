Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області виніс вирок солдату Віталію У., який відмовився виконати бойовий наказ та поїхати у іншу військову частину. Військовий скаржився на проблеми зі здоров’ям, але, згідно з висновком ВЛК, він є придатним до служби. Суд призначим Віталію У. п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, уродженець Старокостянтинова Віталій У. із березня 2022 року проходить військову службу під час мобілізації. У серпні 2023 року солдат відмовився виконати наказ командира військової частини та поїхати у іншу військову частину. Причину свого вчинку він аргументував незадовільним станом здоров’я. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом непокори.

У суді солдат визнав свою провину у відмові виконати бойовий наказ, але просив суддю врахувати, що у лютому його уже відправляли виконувати бойове завдання, але через проблеми зі спиною та колінами його повернули назад до військової частини. Віталій У. стверджує, що відмовився виконати наказ через незадовільний стан здоров’я.

Справу розглянула суддя Інна Сагайдак, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Зокрема, вона врахувала висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), яка у липні 2023 року визнала солдата придатним до проходження військової служби. Вона вважає, що обвинувачений не зміг підтвердити незадовільний стан свого здоров’я.

Суддя визнала Віталія У. винним у непокорі та призначила військовослужбовцю покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.