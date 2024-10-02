Військова частина відмовилась звільнити зі служби солдата для догляду за його бабцею із першою групою інвалідності, оскільки у неї є інші, не військовозобов’язані родичі. Житель Львівщини не погодився із таким рішенням та виграв справу у суді, зобов’язавши військову частину звільнити себе зі служби за сімейними обставинами.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся солдат кулеметного взводу однієї з військових частин, якого мобілізували на початку повномасштабного вторгнення Росії. Військовому відмовили у задоволенні рапорту на звільнення зі служби за сімейними обставинами – підставою для звільнення є потреба догляду за бабусею із першою групою інвалідності. Представник військової частини заявив, що солдат має довести, що у неї немає інших родичів, які могли б за нею доглядати. Солдат не погодився зі таким рішенням та звернувся до суду.

Представник військової частини заявив, що у позивача є матір, сестра та брат (вони проживають за кордоном), тому він немає права звільнитись з військової служби. Солдат ж у свою чергу заявив, що його право на звільнення з військової служби для догляду за людиною із першою групою інвалідності регламентовано законом України і що він немає доводити відсутність інших родичів, які можуть здійснювати відповідний догляд.

Суддя Ольга Кисильова розглянула матеріали справи та аргументи сторін. Суддя вважає, що військовий надав достатньо доказів для звільнення зі служби.

«Суд не встановив обов’язку позивача підтверджувати відсутність інших сторонніх осіб, які можуть здійснювати догляд за його бабусею саме у випадку звільнення з військової служби для здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи на підставі пп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону № 2232-XII. Суд дійшов висновку, що позивач має право на звільнення з військової служби за цією нормою», – вказано у рішенні суду.

Адміністративний позов солдата суд задовольнив, визнав протиправними дії військової частини щодо відмови звільнити позивача зі служби та зобов’язав прийняти відповідне рішення.

Нагадаємо,що раніше львів’янин у суді скасував висновок ВЛК про придатність до військової служби. Військовозобов’язаний не здавав необхідних аналізів та не проходив обстежень, але його визнали здоровим.