У Львові капітан намагався приховати результати перевірки про перебування солдата (водія) на службі у стані наркотичного сп’яніння. Його затримали під час передачі 2000 доларів хабаря військовослужбовиці, яка проводила перевірку.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, на початку жовтня 2024 року біля ТРЦ King Cross Leopolis капітан, начальник групи психологічної підтримки персоналу, передав військовослужбовиці 2000 доларів хабаря за приховування результатів перевірки, яка виявила, що старший солдат перебував на службі під наркотиками. Він виконував обов’язки водія.

За даними правоохоронців, старша лейтенантка разом із кінологом проводила профілактичні заходи для запобігання правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. У одного з солдат виявили ознаки наркотичного сп’яніння, що підтвердив огляд у медзакладі. Капітан хотів приховати це порушення, бо воно може призвести до «обурення громадськості та репутаційних втрат для військового формування».

Після передачі хабаря капітана затримали та порушили щодо нього кримінальну справу за ч.3 ст.369 ККУ. Досудове розслідування триває. Затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під 90 тис. грн застави.