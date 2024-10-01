Яворівський районний суд Львівщини визнав командира батареї винним у приховуванні дисциплінарних порушень своїх підлеглих. Замість штрафів за перебування на службі у нетверезому стані, вони отримали понад 100 тис. грн премій. Командира суд зобов’язав сплатити штраф за недбале ставлення до служби.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, командир батареї забезпечення навчального процесу однієї з військових частин Юрій К. ще у 2022 році не склав кілька протоколів про порушення його підлеглих, які перебували на службі у нетверезому стані. Замість покарання за пиятики, 17 тис. грн штрафу, четверо військових отримали безпідставні премії на понад 100 тис. грн.

Щодо командира батареї склали протокол про недбале ставлення до військової служби. На засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали, призначивши військовому покарання – 2465 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.