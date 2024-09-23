У Львові сержант подав позов до військової частини, оскільки йому відмовили у звільненні зі служби для догляду за матір’ю. Суд встановив, що командир належно не розглянув рапорт позивача, зобов’язав розглянути його повторно та ухвалити рішення з врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся мобілізований під час воєнного стану чоловік, який проходить військову службу в званні старшого сержанта. Військовий подав рапорт про звільнення з військової служби для догляду за матір’ю. До рапорту він подав низку документів, зокрема протокол лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Однак командир відмовив у задоволенні рапорту, офіційною причиною було «не підтвердження сімейних обставин, які є причиною для звільнення з військової служби».

Старший сержант не погодився із такою відповіддю, тому подав позов до суду. Суддя Галина Морська, яка розглянула цю справу, встановила, що відповідач (військова частина) порушив процедуру розгляду рапорту і документ належно не розглянули.

Серед наданих позивачем документів є, зокрема, висновок про наявність порушення функцій організму у його мами, через які вона не може самостійно пересуватись та потребує соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Суддя вважає, що цей документ підтверджує наявність сімейних обставин, які дають право на звільнення з військової служби за призовом під час воєнного стану на підставі пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду рапорту на звільнення позивача та зобов’язала військову частину повторно його розглянути з врахуванням висновків суду. Рішення суду можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно мешканець Львівщини виграв суд у ТЦК, який мобілізував його попри бронювання.