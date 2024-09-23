На Львівщині ТЦК мобілізував заброньованого працівника попри наявність бронювання. Представник військкомату заявив, що документи військовозобов’язаного були неналежно оформлені, тому він втратив право на бронювання. Житель Львівщини виграв суд у ТЦК та скасував свій призов на військову службу.

Як вказано у рішення Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся 39-річний житель Львівщини, якого цьогоріч у березні мобілізували для проходження військової служби. Чоловік заявив, що дії ТЦК були протиправними, оскільки він прийшов оновити свої військово-облікові дані та мав бронювання, проте його скерували на ВЛК та одразу відправили на військову службу, не давши можливості покинути територію ТЦК.

Представник ТЦК подав відзив та просив суд відмовити у задоволенні позову. Він розповів, що військовозобов’язаний прийшов оновити свої дані та заявив, що є заброньованим. Під час перевірки начебто встановили, що у документі невірно вказана його військово-облікова спеціальність (ВОС) і йому б не мали дати бронь. Через помилки у ВОС його бронювання скасували і призвали його на військову службу.

Справу розглянув суддя Зіновій Гавдик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що у наказі Мінекономіки про бронювання позивача його військово-облікова спеціальність вказана, згідно його облікової послужної картки. Суддя не отримав доказів неправильної інформації про військово-облікову спеціальність позивача.

Зіновій Гавдик повністю задовольнив позов військовозобов’язаного, визнав протиправним призов чоловіка на військову службу під час мобілізації та скасував його. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно ТЦК проігнорував заяву на відстрочку і вручив львів’янину бойову повістку. Суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов’язав розглянути заяву військовозобов’язаного.