Мешканець Львівщини визнав протиправним свій призов на військову службу під час мобілізації. Працівники ТЦК мобілізували його попри те, що 23-річний чоловік є призовником, а не військовозобов’язаним, та не давав згоди на проходження військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся житель Львівщини, якого працівники ТЦК мобілізували у 23-річному віці, протиправно змінивши його статус із «призовника» на «військовозобов’язаного». Позивач розповів, що 20 травня 2024 року його зупинила група оповіщення ТЦК та попросила показати військово-облікові документи. У ного їх з собою не було, тому його примусово доставили у ТЦК, він пройшов ВЛК та його призвали на службу під час мобілізації.

23-річний позивач розповів суду, що він не може бути призваним на військову службу під час мобілізації через свій вік, те, що він, не перебував в статусі резервіста, оскільки не проходив базової військової підготовки, та не надавав своєї згоди на мобілізацію.

Представник ТЦК проти позову заперечив та розповів, що позивач раніше був призваний на строкову військову службу (визнаний непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний), згодом його нібито перевели з обліку призову на облік військовозобов’язаних. Працівник ТЦК заявив, що станом на травень 2024 року чоловік не оновив свої військово-облікові дані, тому його доставили у військкомат, він пройшов ВЛК та його призвали на службу під час мобілізації.

Справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що 23-річний позивач є призовником, а працівники ТЦК змінили статус із «призовника» на «військовозобов’язаного», після чого його мобілізували.

«Наразі законодавство передбачає призов на військову службу лише резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають у запасі і не заброньовані на період мобілізації. Особи, які не досягли 27 років, можуть бути взяті на військовий облік виключно у якості призовників. Вони можуть бути призвані лише на строкову військову службу (однак, в умовах дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться), або ж за їх добровільної згоди можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Позивач належить до категорії осіб – призовників, згоди на проходження військової служби у добровільному порядку не давав», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов чоловіка, визнала протиправним та скасувала наказ про призов та відправлення позивача на військову службу. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно ТЦК проігнорував заяву на відстрочку і вручив львів’янину бойову повістку. Суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов’язав розглянути заяву військовозобов’язаного.